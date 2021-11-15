Благовещенск, 15 ноября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в Амурской области заразились коронавирусом 1449 человек (неделей ранее — 1214). Уровень заболеваемости за этот период стал выше на 19,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Среди новых пациентов 5,6% вакцинированы от COVID-19. Более 20% заболевших — люди в возрасте 65+, 20,8% — от 50 до 64 лет, 20,5% — несовершеннолетние. Больше всего новых заразившихся в Благовещенске, Тамбовском районе, Тынде, Свободном и Райчихинске.

«Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди всех возрастных категорий. На 45 неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей — на 51,5%, среди взрослых — на 13,2%», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Приамурью.

Как сообщало ИА REGNUM, всё больше жителей Амурской области, заболевших COVID-19, нуждаются в кислородной поддержке. Количество таких больных за неделю возросло на 40 человек, пациентов на аппаратах ИВЛ — на восемь. В реанимации находятся 52 амурчанина.