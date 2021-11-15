Пекин, 15 ноября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Китай вакцинировал от COVID-19 уже более 84,4 млн детей, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Китайские дети

Почти 84,4 миллиона детей в возрасте от 3 до 11 лет были вакцинированы против COVID-19 по всему Китаю, и более 49,4 млн из них сделали бустерные прививки, сообщил представитель министерства здравоохранения КНР.

Органы здравоохранения будут продолжать пропагандировать вакцинацию в этой возрастной группе, заявил на пресс-конференции официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР У Лянъюй.

У добавил, что все дети в возрасте от 3 до 11 лет без медицинских противопоказаний, скорее всего, завершат вакцинацию к концу этого года.