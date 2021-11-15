Мадрид, 15 ноября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что Совет министров утвердит 16 ноября выделение 660 миллионов евро на открытие более 64 000 мест в системе дошкольного образования. Об этом он заявил на церемонии закрытия съезда регионального отделения PSOE в испанской Валенсии.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Новые места будут открыты для детей от нуля до трёх лет в течение следующих трех лёт — до 2024 года.

Кроме того, во время своего выступления Санчес в своей речи затронул проблемы здравоохранения и отметил, что как психическое здоровье, так и здоровье полости рта должны стать частью всеобщего общественного здравоохранения.