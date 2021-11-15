Пекин, 15 ноября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Китайские органы образования возобновляют усилия по защите школ от COVID-19 и других инфекционных заболеваний, говорится в официальном сообщении, передает 13 ноября агентство Синьхуа.

Shengshiwuyue.blog.sohu.com Дети на китайской фабрике

В настоящее время распространение COVID-19 совпадает с рисками сезонных респираторных заболеваний, заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства образования Китая Ван Денфэн.

По словам Вана, министерство настоятельно призвало все школы измерять температуру всех прибывающих сотрудников и внимательно следить за их здоровьем. Они также обязаны строго осуществлять меры по профилактике эпидемий и оперативно реагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Работа по профилактике эпидемий и борьбе с ними в школах должна проводиться в соответствии с местной политикой, сказал Ван, отметив, что школы должны отслеживать местные ситуации по профилактике эпидемий, иметь достаточный запас материалов и быть готовыми при необходимости перенести образовательные мероприятия в интернет.

По словам Вана, министерство также призывает школы организовывать и пропагандировать вакцинацию среди своих студентов и преподавателей.