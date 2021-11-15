Владивосток, 15 ноября, 2021, 04:30 — ИА Регнум. По сравнению с третьей волной коронавируса в Приморском крае ежедневно выявляемое количество новых случаев COVID-19 возросло в два раза. За прошедшие сутки заразились 406 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Более 500 жителей региона находятся в тяжёлом состоянии, в том числе 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За прошедшие сутки с болезнью не справились четыре человека. Количество коек в медучреждениях заполнено почти на 70%», — рассказали в краевом правительстве.

Всего за всё время циркуляции COVID-19 в Приморье им заразились более 81,5 тыс. человек, погибли от инфекции — 1 322.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке принято решение возобновить очные занятия в аудиториях. Удалённое обучение отменяют с 15 ноября.