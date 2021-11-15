Иерусалим, 15 ноября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Соглашения о сотрудничестве в борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели, а также в сфере обеспечения безопасности финансовой инфраструктуры достигли власти США и Израиля. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

В Израиле состоялась встреча замруководителя американского ведомства Адевале Адейемо с главой минфина Израиля Авигдором Либерманом и с руководством службы Израиля, отвечающей за вопросы кибербезопасности. Стороны договорились о начале двустороннего взаимодействия по защите информационных технологий и финансовой инфраструктуры. Кроме того, речь шла о расширении международного сотрудничества в сфере противодействия программному обеспечению для вымогательства.

Работой в данной сфере будет заниматься двусторонняя комиссия по финансовым технологиям и кибербезопасности. Профильная комиссия будет разрабатывать рекомендации для обмена между США и Израилем информацией о финансовом секторе и кибербезопасности, а также о подготовке кадров в данной области и проведении тренингов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и Франция достигли договоренностей о расширении двустороннего сотрудничества в космосе, а также в области кибербезопасности.