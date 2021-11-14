Киев, 14 ноября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Новая партия военной помощи США прибыла на Украину 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба посольства США на Украине на странице в соцсети Twitter.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

«14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов, — говорится в сообщении. — Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент Джо Байден направил на Украину в августе».

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что Украина получила новую партию военной помощи от США.

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