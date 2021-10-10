Киев, , 16:29 — REGNUM Украина получила новую партию военной помощи от США, сообщает 10 октября пресс-служба министерства обороны Украины.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Груз поступил в международный аэропорт «Борисполь».

"В Украину прибыли грузы дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства США. Кроме ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов», — указано в сообщении военного ведомства Украины.

Отдельно отмечено, что с 2014 года Украина получила материально-техническую помощь от США на сумму свыше $2 млрд.

«Предоставление дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами», — заявили по этому поводу в Киеве.

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