Тирана, 14 ноября 2021, 22:40 — REGNUM 13 ноября в Тиране неизвестные убили двух человек. Об этом сообщает албанский телеканал TopChannel.
Злоумышленники из автомата изрешетили автомобиль Audi в микрорайоне Астир около 19:30 по местному времени.
По последним данным, убиты оказались двое человек, 32-летний Эригерс М. и 26-летний Арманд Д.
После убийства в микрорайоне Тумана был найден сожженный автомобиль Toyota, подозревается, что он принадлежал убийцам.
Номера автомобиля были украдены.
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