Севилья, Испания, , 20:01 — REGNUM 14 ноября сборная Испании по футболу в матче заключительного восьмого тура группы B (5 команд) сыграет со сборной Швеции. Игра пройдет в Севилье на «Олимпийском стадионе» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

За тур до конца сборная Испании, набрав шестнадцать очков, занимает первое место в турнирной таблице группы. Сборная Швеции с пятнадцатью очками идет позицией ниже.

В прошлом матче подопечные Янне Андерсона уступили сборной Грузии со счетом 0:2, тем самым пропустив «красную фурию» на первую строчку.

В последний раз сборные Испании и Швеции играли между собой второго сентября. Тот матч завершился волевой победой «сине-желтых» со счетом 2:1. Забитыми мячами в той встрече отметились Карлос Солер (Хорди Альба, 5'), Александер Исак (6') и Виктор Классон (Деян Кулушевски, 57').

Стартовые составы команд:

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Пау Торрес, Эмерик Ляпорт, Ходи Альба, Коке, Серхио Бускетс, Гави, Дани Ольмо, Пабло Сарабия, Альваро Мората.

Швеция: Робин Ульсен, Эмиль Крафт, Виктор Линделеф, Мартин Ульссон, Йоаким Нильссон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Кристоффер Ольссон, Деян Кулушевски, Александер Исак, Златан Ибрагимович.

Бригада арбитров (Германия): Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп.