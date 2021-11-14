Анкара, , 19:33 — REGNUM Турция вошла в число крупных держав в сфере оборонной промышленности. Об этом 14 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, организованном профсоюзом Memur-Sen в Конгресс-центре в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган Mpsh.ru

«В сфере оборонной промышленности Турция вошла в число крупных держав, вопреки усилиям кругов, которые пытались поставить ее в зависимое от себя положение», — цитирует Эрдогана Anadolu Ajansı.

Глава государства добавил, что развитию оборонной промышленности Турции он дает высокую оценку.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что подвесной мост через пролив Дарданеллы, который соединит Европу с Азией, станет очередным брендом стремительно развивающейся Турции.