Анкара, 14 ноября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. 15 ноября в Иран прибудет с официальным визитом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Мевлют Чавушоглу посетит Иран с официальным визитом 15 ноября по приглашению министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители двух стран обсудят все аспекты двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создание военной базы США в греческом Александруполисе демонстрирует, что Греция практически превратилась в форпост США.