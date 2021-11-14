Пермь, 14 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Пермском крае 13 ноября выявили ещё 698 носителей коронавируса. Об этом 14 ноября сообщает краевой Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе обнаружили уже 129 662 инфицированных. В тяжёлом состоянии госпитализированы 490 пациентов. 228 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались от COVID-19 уже 6328 граждан.