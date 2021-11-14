Киев, 14 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. На Украине за истекшие сутки выявили 14 490 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 ноября сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 217 639.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 403 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов составило 76 705.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 23,5 тыс. носителей коронавируса.