Чебоксары, 15 ноября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Чувашии после заседания оперативного штаба скорректировали список учреждений, куда граждане могут попасть без QR-кодов. Соответствующие изменения внёс в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения внёс глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак, семья, ЗАГС

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Речь идёт о пропуске по QR-кодам в административные здания органов власти. После обращения и жалоб власти скорректировали условия: QR-коды не потребуются при посещении по предварительной записи органов ЗАГС, а также отделов социальной защиты населения, центров социального обслуживания населения и органов службы занятости, находящихся в ведении министерства Чувашии и расположенных в указанных зданиях.

Напомним, QR-коды выдаются после вакцинации от ковида. Альтернативой им являются отрицательные результаты тестов на коронавирус и справка о перенесённом заболевании. Данные документы действуют, в частности, для допуска в кафе, торговые центры, спортивные и культурные учреждения, административные здания, сауны, кинотеатры.

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По данным на 12 ноября, в Чувашии прививку от COVID-19 сделали 463 154 человека, в том числе завершил вакцинацию 421 631 житель.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить систему присвоения QR-кодов для тех, кто не привился, но переболел COVID-19 и не вошёл в официальную статистику. QR-коды будут выдаваться тем, у кого высокий титр антител.