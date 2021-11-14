Лондон, 14 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Королева Елизавета II пропустит церемонию поминального воскресенья (Remembrance Sunday), которая пройдёт 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

dbking Елизавета II

Как говорится в сообщении, королева вывихнула спину. Отмечается, что Елизавета II «с большим сожалением решила, что не сможет присутствовать» на мероприятии.

Ранее Елизавета II пропустила климатический саммит COP26 по состоянию здоровья — она провела ночь в больнице. Тогда пресс-служба Букингемского дворца заявляла о том, что королеве нужен отдых, однако она намерена присутствовать на церемонии поминального воскресенья 14 ноября.