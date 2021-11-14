София, , 15:56 — REGNUM В ходе всенародного голосования на выборах президента и членов парламента Республики Болгария зафиксированы единичные случаи нарушения действующего законодательства страны, включая попытки подкупа избирателей и запрещенную агитацию. Об этом 14 ноября заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Болгарии Бойко Рашков, передает софийская газета «Дума».

Согласно информации МВД РБ, некий житель населенного пункта Караманци (Хасковская область на юге страны), предлагал вознаграждение в размере до 2000 левов ($1170) группе граждан в обмен на «правильную отметку в бюллетене», а в Сливене (Юго-Восток Болгарии) группа неизвестных организовала выдачу «подарков» потенциальным избирателям. «Эти инциденты не носят массового характера, виновные в противоправных действиях будут наказаны», — резюмировал Б. Рашков.

Напомним, общенациональные президентские и парламентские выборы в Болгарии начались 14 ноября в 7.00 по местному времени (8.00 мск.). Избирательным правом в стране и за ее пределами обладают в общей сложности 6 708 189 человек. На пост главы государства баллотируется 23 кандидата, включая действующего президента Румена Радева. На места в высший законодательный орган страны претендуют 5067 политиков от 27 партий и коалиций.