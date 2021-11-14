Бишкек, , 15:31 — REGNUM Экс-представитель министерства обороны в ОДКБ Бердибек Асанов предлагал взятку министру обороны Киргизии Бактыбеку Бекболотову. Об этом заявил сам руководитель киргизского военного ведомства на пресс-конференции 12 ноября.

Взятка Chris Potter

«Полковник Асанов зашел ко мне в кабинет с конвертом, но я выгнал его. Он не успел сообщить, за что именно предлагает деньги. Я сожалею, что тогда это не было зафиксировано, и на него не надели наручники», — сказал он.

По словам Бекболотова, он с первого дня работы на должности министра поставил вопрос беспощадной борьбе с коррупцией.

«Я пообещал, что будут уволены все те, кто занимается коррупцией. Причём это никак не будет зависеть от их чинов и рангов», — резюмировал глава минобороны Киргизии.