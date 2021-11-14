София, , 15:17 — REGNUM Выборы президента Болгарии и депутатов Народного собрания (парламента) РБ на участках за рубежом проходят без инцидентов и в полном соответствии с региональным законодательством. Об этом 14 ноября со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Болгарии сообщает Болгарское национальное радио.

Согласно официальной информации, специальные пункты для голосования открылись в дипломатических и культурных представительствах Республики Болгария в 68 странах. По состоянию на 14.00 софийского времени (15.00 мск.) наибольшая активность избирателей за пределами РБ зафиксирована в Австралии, Японии и Сингапуре. Участки в этих государствах уже закрыты. Граждане Болгарии, проживающие в Российской Федерации, могут реализовать свое конституционное право на четырех участках: Посольстве РБ и Болгарском промышленном центре в Москве, а также Генеральных консульствах Болгарии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Напомним, общенациональные президентские и парламентские выборы в Болгарии начались 14 ноября в 7.00 по местному времени (8.00 мск.). Избирательным правом в стране и за ее пределами обладают в общей сложности 7 708 189 человек. На пост главы государства баллотируется 23 кандидата, включая действующего президента Румена Радева. На места в высший законодательный орган страны претендуют 5067 политиков от 27 партий и коалиций.