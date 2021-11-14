Лондон, 14 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Великобритания может перебросить на Украину 600 бойцов специального назначения. Об этом пишут СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Великобритания

По данным издания Mirror, такой шаг возможен на фоне опасений «вторжения» России на Украину. Об этих слухах руководство страны ранее предупредила разведка MI6. К развёртыванию готовят членов особой воздушной службы (SAS), специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов, а также десантников из 16-й воздушно-десантной бригады.

«От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они прошли подготовку к обоим вариантам развития событий», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал алармистскими появившиеся за рубежом заявления о якобы подготовке страны к «вторжению» на Украину.