Омск, 14 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 105 152. За минувшие сутки выявлено 588 носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

По данным портала Стопкоронавирус. рф, выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 81 562 человека, в том числе 486 за последние сутки. Зарегистрировано 12 новых летальных случаев. Таким образом, всего за время пандемии в региона скончались 2616 пациента.

«813 134 человека привиты от коронавируса, из них 583 058 человек получили оба компонента вакцины», — добавили в оперштабе.