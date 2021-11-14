Триполи, 14 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Сейф аль-Ислам Каддафи — сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи — подал заявление о регистрации в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в Ливии. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на представителя избирательной комиссии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Сейф аль-Ислам подал заявление о регистрации в региональную избирательную комиссию в городе Себха. Выборы президента Ливии назначены на 24 декабря 2021 года.

Президентские выборы в Ливии будут проводиться впервые. Планировалось, что они состоятся в 2019 году, однако выборы были перенесены из-за обострения военно-политической ситуации.

Сейф аль-Ислам является вторым сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Кадаффи. После гибели отца Сейф аль-Ислам возглавил силы сопротивления Переходному национальному совету Ливии — переходному органу власти, созданному противниками Муаммара Каддафи.

Позже Сейф аль-Ислам был захвачен ливийскими боевиками. Он был освобождён в 2016 году по амнистии.