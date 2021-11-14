Чита, 14 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Забайкальской краевой клинической инфекционной больнице (ККИБ) для лечения больных с COVID-19 не хватает медиков. Об этом в эфире «ГТРК Чита» 14 ноября рассказал главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края, исполняющий обязанности главного врача ККИБ Сергей Лукьянов. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Медики

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«Медицинское учреждение не рассчитано на такую нагрузку. Но мы проблему решаем. Сейчас в ККИБ работают 20 реаниматологов. Работают высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Пополняется штат медицинских сестер. Также на базе больницы открылась новая диагностическая лаборатория», — пояснил доктор.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. На 14 ноября из общего количества пациентов моногоспиталей 216 находятся в тяжёлом состоянии (+2 за сутки), 71 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6). В настоящее время на лечении в ККИБ находится 250 человек с диагнозом COVID-19, из них более 20 человек в реанимации.

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