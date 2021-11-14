Биробиджан, 14 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области у троих сотрудников скорой помощи выявлен COVID-19. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Pulux11 Скорая помощь

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Гражданам оформлены листы временной нетрудоспособности. Всего терапевт и инфекционист осмотрели 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября сотрудники Облученского и Пашковского филиалов «Станции скорой медицинской помощи» подали заявления об увольнении, так как не пожелали привиться от COVID-19. Правда, затем они отозвали свои заявления.