София, , 13:16 — REGNUM Процесс голосования на выборах президента Республики Болгария и членов болгарского парламента по всей стране проходит без значительных нарушений законодательства и инцидентов в регионах. Об этом 14 ноября со ссылкой на Центризбирком Болгарии сообщила софийская газета «Труд».

Как информирует болгарский телеканал «Нова», по состоянию на 12.00 по местному времени (13.00 мск.) своим электоральным правом воспользовались около 10% граждан РБ. Наибольшую избирательную активность проявляют жители Софии, Варны, Бургаса и других крупных городов Болгарии, а также ряда регионов Центральной и Юго-Западной части страны.

Напомним, общенациональные президентские и парламентские выборы в Болгарии начались 14 ноября в 7.00 по местному времени (8.00 мск). По данным ЦИК РБ, право голоса в стране имеют 6 708 189 человек. На пост главы государства баллотируются 23 кандидата, включая действующего президента Румена Радева. Кандидатов в Народное собрание (парламент) выдвигают 27 партий и коалиций.