Абакан, 14 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтвердили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Лидерство по приросту удерживает Абакан, где выявлено 78 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Саяногорска (+40), Черногорска (+21), Усть-Абаканского (+19), Алтайского (+13) и других районов.

«21 случай инфицирования выявлен при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 88 человек обратились с признаками ОРВИ, 71 случай — семейные контакты, еще 11 — служебные», — отметили в правительстве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, по данным портала Стопкоронавирус. рф, достигло 46 860. Из них выздоровели к настоящему времени 37 230 человек, в том числе 360 за сутки. Жертвами COVID-19 стали 1456 пациентов.