Салехард, 14 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 20 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 14 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 149 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 14 ноября 56 228 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 502 человека, 805 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).