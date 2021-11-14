Шебалинский район, Алтай, 14 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Скончались жители Усть-Коксинского, Шебалинского, Турочакского районов и Горно-Алтайска. Среди умерших четыре женщины в возрасте от 52 до 83 лет и 63-летний мужчина.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — уточнили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 472 человека. В 424 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, остальные 48 скончались по иным причинам на фоне заражения коронавирусом.