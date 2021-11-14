София, , 12:03 — REGNUM В рамках всенародного голосования на выборах президента и членов парламента Болгарии на болгарских избирательных участках отменены действующие в стране жесткие карантинные ограничения. Об этом 14 ноября сообщает Софийское радио.

Допуск представителей электората на избирательные участки осуществляется при наличии у гражданина средств индивидуальной защиты, включая маску и одноразовые перчатки. При этом на всех пунктах для голосования установлены автоматы для дезинфекции. Кроме того, в большинстве регионов страны общественный транспорт перевозит местных жителей без предъявления пассажирами «Зеленого сертификата» (справки от вакцинации от COVID-19).

Общенациональный карантин в связи с распространением пандемии COVID-19 был введен в Болгарии 21 октября нынешнего года. Нововведение вызвало массовую волну протеста по всей стране.

Напомним, 14 ноября в Болгарии и консульских отделений этой страны в 68 государствах мира начато голосование граждан на президентских и парламентских выборах РБ. За симпатии избирателей борются 23 кандидата в президенты, включая действующего болгарского руководителя Румена Радева и главу крайне правой националистической организации Бояна Расате (Станкова). В парламентской гонке участвуют 20 партий и 7 коалиций.