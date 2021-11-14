Ханты-Мансийск, 14 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (62 случая), сообщает 14 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 257 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 14 ноября в Югре зарегистрировано 85 738 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 78 930 человек, 1522 пациента с COVID-19 скончались (на 11 человек больше, чем днём ранее).