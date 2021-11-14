Абакан, 14 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались две женщины в возрасте 81 года и 82 лет, а также 71-летний мужчина. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии, по данным портала Стопкоронавирус.⁠рф, достигло 1456.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 286 (-32) человек, контактировавших с больными. Амбулаторно лечится 6 001 (+65) пациент, проходят лечение в стационарах 1 526 (+37) человек: 17 из них на аппаратах ИВЛ», — добавили в правительстве.