Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Американская певица Леди Гага выпустила короткометражный фильм под названием «Сила доброты». Об этом 13 ноября сообщило издание «Афиша Daily».

Леди Гага Victoria's Secret

В рамках проекта Леди Гага встретилась с 11 молодыми людьми, которые столкнулись с психическими расстройствами. Каждый из них рассказал о своём опыте и сложностях на пути к выздоровлению — в этот момент в помещении также находился доктор Алфи Бреланд-Нобл. Создание фильма было направлено на борьбу с проблемой стигматизирования психических болезней.

Добавим, что фильм доступен в Facebook-аккаунте Леди Гаги. Производством ролика занимался фонд певицы Born This Way Foundation — выход проекта был приурочен к празднованию Всемирного дня доброты (13 ноября).

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