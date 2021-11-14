Чита, 14 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 ноября 2021 года, за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 82 388 (+371 за сутки).

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Вместе с тем 69 219 пациентов (+193 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1760 человек (+9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 216 находятся в тяжёлом состоянии (+2 за сутки), 71 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6).

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