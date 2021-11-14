Челябинск, 14 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Челябинской области 13 ноября обнаружили 585 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Всего в регионе выявили уже 118 571 заразившегося. Выздоровели 94 259 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 18 339 человек. А скончались от ковида ещё 30 граждан.