Салехард, 14 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. На Ямале не планируется пока прививать пенсионеров от коронавируса в обязательном порядке. Об этом ТАСС заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

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«Это требует дополнительного анализа. Мы во всех этих решениях опираемся на мнение врачей. Мы — регион «молодой», у нас пенсионеров меньше, чем в других местах», — отметил Дмитрий Артюхов.

По данным сайта роспотребнадзора «Стопкоронавирус.⁠рф», по состоянию на 12 ноября 2021 года на Ямале первым компонентом вакцины от коронавируса привились 241 057 жителей региона, вторым — 226 391 человек. Коллективный иммунитет в ЯНАО составляет 54,5%.