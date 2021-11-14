Москва, 14 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Запуск спутников связи и вещания «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован на 6 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru «Протон-М»

Пуск будет проводиться с космодрома «Байконур», куда космические аппараты были доставлены с помощью одного из самых крупных в мире самолётов Ан-124 «Руслан». Для вывода спутников на орбиту будет использоваться ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М».

Спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» будут использоваться национальным оператором «Космическая связь». Гарантированный срок службы аппаратов составляет 15 лет.

Первоначально запуск этих спутников рассчитывали провести в 2020 году. Запуск был перенесён из-за задержки поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.