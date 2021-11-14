Кызыл, 14 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 14 841. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 69 новых носителей.

Коронавирус

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Более половины новых случаев зарегистрировано в столице Кызыле (+37). Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Дзун-Хемчикского, Эрзинского и других районов.

«Из 69 заболевших мужчин — 25, женщин — 44. По возрасту: детей до 17 лет — 17, от 18 до 49 лет — 26, от 50 до 64 лет — 13, старше 65 лет — 13», — отметили в минздраве.

По состоянию на 14 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 472 пациента, в том числе 49 детей и 15 беременных женщин. 19 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 73,7%. Амбулаторное лечение проходит ещё 321 человек.