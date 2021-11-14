Москва, , 09:41 — REGNUM Россия в 2021 году произведет 2 млрд долларов в виде биткоинов, пора платить налоги, считает депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Биткоины

«Майнеры ежегодно обогащаются на 2 млрд долларов за счет населения и не платят налоги, хотя очень хотят это делать», — сказал Луговой.

Он обратил внимание, что зарабатывать на майнинге помогают и дешевые энерготарифы для населения в Иркутской области.

«В Иркутской области самый низкий тариф на электричество, физлица соглашений с электросетями не заключают… А теперь представьте: у нас тарифы населения субсидируются государством, бюджетом, промышленными компаниями», — указал он на потери госбюджета.

По его словам, в год мире производится 328 тыс. биткоинов.

«Программа такая, она не может ни меньше ни больше произвести. Россия производит 35 тыс., что в капитализации составляет 2 млрд долларов или 140 млрд рублей», — рассуждает парламентарий.

«Вот за этот год мы произведем 2 млрд долларов. А если мы еще посмотрим внимательно, собственного говоря, на эту дешевую электроэнергию, она есть, да мы можем вообще весь мир охватить этой историей», — отметил Луговой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме будет создана рабочая группа по обсуждению регулирования майнинга криптовалют.

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