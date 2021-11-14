Горно-Алтайск, 14 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Специалисты МЧС России известили о проведении дезинфекции рада железнодорожных вокзалов в Барнауле, Армавире, Тюмени и ряде других городов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир на вокзале

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Так, на барнаульском вокзале сотрудники СПСЧ ГУ МЧС России по Алтайскому краю продезинфицировали помещения основного здания вокзального комплекса, служебных помещений, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и мебели.

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В Краснодарском крае дезинфекция социально-значимых объектов проводится на постоянной основе. На прошедшей неделе санитарную обработку железнодорожных вокзалов города Армавира провели сотрудники 30 пожарно-спасательной части.

Ранее личный состав СПСЧ и пожарно-спасательных отрядов ГУ МЧС России по Тюменской области, проводил дезинфекцию крупных объектов и лечебных учреждений в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 13 ноября 2021 года, поставлен новый рекорд по суточному числу зараженных — 521. Такого не было за всю историю пандемии.

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