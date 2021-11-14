Улан-Удэ, 14 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 65 996. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 229 жителей.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 189 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 58 732 человека, в том числе 207 за последние сутки. В числе контактных лиц, по данным на 14 ноября, остаются почти 14 тыс. жителей.