Усть-Коксинский район, Алтай, 14 ноября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по приросту вновь стал Усть-Коксинский район, где выявили 19 носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+18), Майминского (+4), Улаганского (+4), Чойского (+3) и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в республике достигло 23 727.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 11, за весь период — 21 135. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 931, за весь период — 318 116», — добавили в оперштабе.