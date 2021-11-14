Ханты-Мансийск, 14 ноября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Югре студенты-медики получат выплаты за участие в мероприятиях по предупреждению распространения COVID-19. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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Для студентов четвёртого курса медицинских колледжей по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» выплата составит 820 рублей в день.

Для студентов 5−6 курсов медицинских вузов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» размер выплаты составит 820 рублей в день, ординаторам — 1370 рублей в день.

Действие данной выплаты распространяется на студентов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, Сургутского государственного университета в период прохождения их практической подготовки с 1 ноября по 31 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области медики, работающие в государственных и муниципальных организациях здравоохранения, смогут получить по 200 рублей за каждого жителя региона, привитого от коронавируса в период с 27 августа по 31 декабря 2021 года.