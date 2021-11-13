Ханты-Мансийск, 13 ноября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (53 случая), сообщает 13 ноября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 255 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 13 ноября в Югре зарегистрировано 85 479 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 78 763 человека, 1511 пациентов с COVID-19 скончались (на 13 человек больше, чем днём ранее).