Салехард, 13 ноября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 11 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 13 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 147 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 13 ноября 56 082 заражения коронавирусом. Выздоровел 51 461 человек, 802 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).