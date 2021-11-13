Москва, 13 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Истребители ВКС России сопроводили четыре разведывательных самолета стран — членов НАТО над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Official U.S. Navy Page ВМС США в Черном море

Объекты потенциального противника были зафиксированы радиолокационными средствами ВКС. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что слежение за военной активностью со стороны США продолжится.

Напомним, ранее, 9 ноября, в районе Черного моря были замечены три разведывательных самолета НАТО, аналогичные инциденты зафиксированы также 10 и 11 ноября.