Лондон, 13 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Война между Россией и странами Запада может начаться случайно. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер, пишет Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Он считает, что отношения между ними напряжены больше, чем во времена «холодной войны». И есть риск, что дипломатическая напряжённость может перерасти в случайную войну.

«Мы должны быть осторожны, чтобы люди в конечном итоге не позволили воинственному характеру некоторых наших политических действий оказаться в положении, когда эскалация ведет к просчётам», — сказал военачальник. И добавил, что многих дипломатических инструментов и механизмов, которые имелись в годы холодной войны, больше нет.

Как сообщало ИА REGNUM, США и другие страны НАТО проводят в Чёрном море незапланированные учения. Президент России Владимир Путин отреагировал на это словами «мы не расслабляемся».