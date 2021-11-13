Омск, 13 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 2604 человека, сообщили ИА REGNUM федеральном оперативном штабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 104 564, из которых 587 выявлено за минувшие сутки. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 81 076 человек, в том числе 487 за сутки.

«806 824 человека привиты от коронавируса, из них 581 402 человека получили оба компонента вакцины», — добавили в региональном оперштабе.