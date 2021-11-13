Иркутск, 13 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В связи со значительным ухудшением ситуации по распространению коронавируса, в Иркутской области увеличен коечный фонд для лечения пациентов на 185 мест. Подробности со ссылкой на министра здравоохранения Якова Сандакова сообщает пресс-служба областного правительства.

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Всего на 12 ноября 2021 г. в 52 стационарах Приангарья развернуто 5922 койки. На стационарном лечении находятся 5030 пациентов, из них старше 60 лет — 2992 пациента. Также стационарно лечатся 106 детей, трое из которых в тяжелом состоянии.

«Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается тяжелой. Сохраняется рост числа заболевших, увеличивается заполняемость ковидных коек. Все медицинские учреждения, вся система здравоохранения работает в режиме значительных перегрузок.

По некоторым показателям мы уже превысили пиковые показатели прошлых волн коронавируса. На сегодняшний день свободным остается около 15% коечного фонда. Я поручил минздраву проработать вопрос с определением учреждений, где мы еще можем в случае необходимости дополнительно развернуть койки для лечения пациентов с COVID-19. Опыт такой был, но тогда пришлось ограничить оказание плановой помощи», — подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается: на 13 ноября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 129 210 человек (рекордные +581 за сутки). Это абсолютный рекорд за все время пандемии.

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