Томск, 13 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 269 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,02, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 51 333. Выздоровели от COVID-19 за сутки 46 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 38 938 человек.

За сутки также зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. По данным портала Стопкоронавирус. рф, всего жертвами COVID-19 в регионе стали 611 человек. Занятость коечного фонда в ковидных стационарах области к 13 ноября составила 77,7%.