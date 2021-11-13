Калуга, 13 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 216 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 ноября. Днём ранее, 12 ноября, в регионе было зарегистрировано 217 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 55 595 человек, 52 368 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 926 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.